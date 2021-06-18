За неделю цены на морковь и картофель выросли еще на 9-15%

Цены на овощи в Свердловской области продолжают бить все рекорды. Морковь и картофель с начала года подорожали на 70%, а за последнюю неделю – еще на 9 и 15% соответственно.

Свежие данные опубликовал сегодня Свердловскстат, который продолжает еженедельно мониторить цены на основные продукты в магазинах региона. В последнее время рост цен на большинство продовольственных товаров замедлился или прекратился – колебания происходят в рамках 1%. Но это не касается овощей. По данным статистики, за неделю с 7 по 15 июня картофель подорожал на 15,5% – килограмм стоит уже 57,44 рубля. Морковь выросла в цене на 9,4% и стоит 67,1 рубля за килограмм. Кроме того, на 3,5% до 104 рублей подорожал рис, незначительно выросли цены на сахар и конфеты – примерно на 1%.

Как ранее писал «Новый День», рост цен на овощи начался еще в конце 2020 года. С начала 2021 года картофель стал дороже на 69%, морковь – на 74%. Екатеринбуржцы рассказывают, что реальные цены в магазинах еще выше, чем те, что указаны в статистике. Морковь и свекла в некоторых торговых точках стоят почти 100 рублей за килограмм, картофель – 60 рублей.

Напомним, рост цен в магазинах Свердловской области начался еще в конце 2020 года. Сначала дорожали курица и яйца, сахар и гречка, затем молочные продукты, потом – детское питание. Ощутимый рост цен на самые простые овощи начался с весны.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

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