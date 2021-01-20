В Свердловской области цены на некоторые продукты выросли на 70%

Свердловскстат опубликовал данные по росту цен за последний год. Минимальный продуктовый набор теперь стоит 4 630 рублей – это на 426 рублей больше, чем годом ранее. Есть продукты, которые подорожали на 10, 20 и даже 70%.

По данным статистики, в Свердловской области общий рост цен на продукты (без учета алкоголя) составил 6,1%. Сахар подорожал на 71%, крупа и бобовые – на 21%, подсолнечное масло – на 17,6%, овощи и фрукты – почти на 15%, макароны – на 14%, яйца – на 12%, хлеб – на 7%. Алкоголь стал дороже на 2%, непродовольственные товары – почти на 4,8%, услуги – на 2%.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце декабря 2020 года составила 4630,43 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,3%, с начала года – на 9,2%», – сообщили в Свердловскстате.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу правительства по сдерживанию роста цен на продукты. Глава государства заявил, что пандемией это объясняться не может. Скорее всего, причина – в динамике цен на мировых рынках и попытке подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности. Он указал членам правительства на то, что «все инструменты сдерживания роста цен известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 20.01.21

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