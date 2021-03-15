В Екатеринбурге на 1-2% в неделю дорожают говядина, курица, рыба и овощи: что говорят ретейлеры

В Свердловской области продолжается рост цен на основные продукты питания. В неделю на 1-2% дорожают говядина, курица, рыба, сливочное масло, картошка и другие продукты. Магазины уже установили нулевую торговую наценку на социально значимые товары из базовой потребительской корзины, но постоянно сдерживать рост цен ретейлеры не смогут.

Как ранее писал «Новый День», по итогам 2020 года в Свердловской области общий рост цен на продукты (без учета алкоголя) составил 6,1%. Но есть продукты, которые подорожали очень заметно – на 15, 20 и даже 70%. И речь не о каких-то экзотических фруктах, а о базовой потребительской корзине – то есть о товарах, которые покупают пенсионеры, малоимущие и другие менее защищенные слои населения.

В январе, феврале и начале марта рост цен в магазинах региона не остановился. По официальным данным Свердловскстата, за январь-февраль цены на потребительские товары (без учета алкоголя) выросли на 2,22%, за год с февраля 2020 года – на 7,87%.

С начала марта органы статистики ввели еженедельный мониторинг цен на продукты в Свердловской области – вероятно, такая меря принята в связи с распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина. И вот что показали данные за неделю с 1 по 8 марта: Говядина всего за 7 дней стала дороже на 1,5% и стоит 400,87 рубля, курица подорожала на 1,6% и стоит 161,03 рубля, колбаса – на 2,05% (451,46 рубля), рыба мороженая – на 1,9% (188,35 рубля), масло сливочное – на 1,99% (653,19 рубля) и так далее. Подорожали на 1-2% сыр, молоко, мука, картофель и морковь – и это все за неделю. Есть, конечно, и продукты, которые стали дешевле. Это, например, огурцы свежие (подешевели на 8% и стоят 173,51 рубля). На доли процента стали дешевле конфеты, соль, лук, яблоки, водка.

Ретейлеры говорят, что производители регулярно направляют им уведомления о повышении цен. Магазины, в свою очередь, стараются сдерживать рост. Но бесконечно это продолжаться не будет.

«Мы рассматриваем все обращения поставщиков о повышении отпускных цен в рабочем порядке, обсуждаем обоснованность и структуру факторов, его повлекших. В целом, компания стремится не допускать необоснованных повышений стоимости продуктов и сдерживать рост цен у поставщиков за счет собственной экономии по операционным затратам в результате постоянной работы над повышением эффективности собственных бизнес-процессов, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток»). – В декабре Х5 установила нулевую наценку на ряд социально значимых товаров из базовой потребительской корзины: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко. Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) в настоящий момент компания покрывает за свой счет».

В том, что производители регулярно уведомляют магазины о повышении стоимости товаров, ретейлеры не лукавят. В Свердловской области за 2020 год выросли цены абсолютно на всю сельскохозяйственную продукцию от поставщиков. Официально зерновые и зернобобовые подорожали в регионе на 14,8%, овощи – на 10,1%, картофель – на 44%. Живые свиньи и птица стали дороже на 10 и 2% соответственно, а значит – увеличилась цена и на мясо. Цену на яйца производители повысили на 11,2%.

Тем не менее в рознице старались сдерживать рост цен вплоть до конца 2020 года. Например, в «Пятерочке» сообщили, что стоимость базовой продовольственной корзины в магазинах на Урале и в Сибири была на 1% меньше, чем в среднем по рынку (4 275 рублей против 4 320 рублей). А если покупатели выбирали самые дешевые в своей категории продукты, то можно было уложиться в 2 582 рубля. Однако в четвертом квартале 2020 года в «Пятерочке» часть товаров подорожала «в соответствии с общерыночной тенденцией», – сообщили в X5 Retail Group. Но были и продукты, которые стали доступнее: капуста, яблоки, морковь, картофель упали в цене на 20-30%.

«Новый День» также направлял запросы о мерах по недопущению роста цен в торговые сети «Магнит» и «Верный», но там не предоставили никакой информации.

Добавим, что мониторингом цен в магазинах Свердловской области занимается и Общероссийский народный фронт. «У нас регулярно волонтеры проходят по магазинам и фиксируют цены на основную потребительскую корзину. Данные по регионам затем аккумулируются на федеральном уровне и передаются президенту России Владимиру Путину. Мы и дальше планируем проводить эту работу», – рассказала «Новому Дню» руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.03.21

В Асбесте задержали рассеянную мошенницу, ограбившую шестерых пенсионеров (ФОТО). / Защита Кызласова закрыла процесс от СМИ: показания дают топ-менеджеры «Титановой долины». / На Масленицу детей катали по проезжей части в корытах, привязанных к снегоходу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»