В Свердловской области снова дорожают гречка, яйца и сахар

С начала года на Среднем Урале цены на продукты выросли на 2,58%. В апреле, кроме овощей, лидерами роста цен стали гречка, яйца и сахар.

По данным Свердловскстата, за месяц яйца подорожали на 4,49% и сейчас стоят 78,27 рубля за десяток, гречка стала дороже на 2,81% и стоит почти 110 рублей за килограмм, сахар – 49,62 рубля за кило (+2% к марту).

Кроме того, продолжается сезонный рост цен на овощи. Картошка стоит 38,61 рубля (+6,98%), капуста – 26,59 рубля (+17,77%), морковь – 50,09 рубля (+11,27%).

Как ранее писал «Новый День», в начале марта мониторинг Свердловскстата выявил рост цен на говядину, курицу, свинину, масло, молоко, сыр и так далее. Затем подорожали детские мясные, овощные и ягодные пюре. С апреля сезонно дорожают овощи.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 13.05.21

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