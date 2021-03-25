Цены на детское питание начали расти (ТАБЛИЦА)

В магазинах Свердловской области начали расти цены на детское питание. Мясные, овощные и фруктовые пюре за последнюю неделю подорожали более чем на 2%. Возможно, это связано с тем, что ранее фиксировался рост цен на сырье.

Мясное пюре для детского питания за последнюю неделю подорожало на 2,52% и стоит 778,35 рублей за килограмм (свыше 77 рублей за баночку 100 г), овощные пюре стали дороже на 2,03% и стоят более 50 рублей за 100-граммовую банку, фруктово-ягодные консервы выросли в цене на 2,23% и стоят почти 40 рублей за 100 грамм (398,68 рублей за килограмм). Такие данные приводит Свердловскстат, который с начала марта еженедельно мониторит цены в магазинах. Также за последнюю неделю продолжился рост цен на курицу – килограмм стоит уже более 165 рублей (в середине марта стоит 161). Почти на 3% подорожало стерилизованное молоко (87 рублей – литр), на 1% – сметана (234,5 рублей за килограмм). Дешеветь продолжают огурцы (на 10%) и помидоры (на 4%). А также начала падать цена на сливочное масло. Остальные цены остались примерно на уровне предыдущей недели.

В пресс-службе Уральского главного управления Банка России сообщили, что инфляция в Свердловской области в феврале 2021 года составила 5,7%, сравнявшись с общероссийской. При этом цены на продукты питания росли медленнее, чем в среднем по стране: продовольственная инфляция составила 7,4% (по России – 7,7%). Эксперты объясняют рост цен увеличением расходов аграриев.

Напомним, в начале марта мониторинг Свердловскстата выявил рост цен на говядину, курицу, свинину, масло, молоко, сыр и так далее. Представители торговых сетей при этом говорят, что производители регулярно направляют им уведомления о повышении цен. Магазины, в свою очередь, стараются сдерживать рост. Но бесконечно это продолжаться не будет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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