В свердловских магазинах снова дорожает детское питание

Цены на баночное пюре для детского питания снова начали расти. 100-граммовая баночка овощного стоит уже 64 рубля, фруктового – 50,7 рубля.

По данным Свердловскстата, за последнюю неделю стоимость овощных консервов для детского питания выросла почти на 5%, фруктово-ягодных – на 1,5%. Молочные сухие смеси подорожали на 0,42% (до 1066 рублей за килограмм), а вот мясные консервы, напротив, чуть подешевели (на 1,4% до 102 рублей за 100 г).

Если сравнивать стоимость детского питания сегодня и полтора года назад, то прибавка очень существенная. Так, в марте 2021 года мясное пюре для детей стоило 77 рублей за баночку 100 г, овощное – 50 рублей, фруктово-ягодное – 40 рублей.

Добавим, что лидером рейтинга по росту цен на продукты на прошлой неделе стали помидоры (+6%) – они стоят 111 рублей за килограмм, а также бананы (+5,4%) – 90,6 рубля, свекла (+2,6%) – 24 рубля.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»