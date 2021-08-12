Цены на сахар, чай и детское питание выросли

Приостановка роста цен в Свердловской области была недолгой. За последнюю неделю в магазинах подорожал сахар, спрос на который в связи с сезонными заготовками вырос. Кроме того, дороже стали детское питание, рыба и чай.

По данным еженедельного мониторинга Свердловскстата, сахар стоит сейчас в среднем 52,19 рубля за килограмм – это почти на 2% больше, чем неделей ранее. Сейчас, когда садоводы начали делать заготовки на зиму, спрос на этот продукт повышенный. Жители неоднократно сообщали о нехватке сахара в магазинах. Как итог – выросла и цена.

Также, по данным статистики, подорожало детское питание, причем сразу – на 4-5% за неделю. Овощное пюре стоит теперь в среднем 52,9 рубля за стограммовую баночку, фруктовое и ягодное – 41,7 рубля. Возможно, это связано с тем, что раньше дорожали овощи, которые используются при изготовлении этого питания. В прошлый раз значительный скачок цен на детское питание был в марте 2021 года.

Кроме того, за последнюю неделю подорожал на 3% чай – он стоит в среднем 95 рублей за 100 граммов. На 3% выросли цены на рыбу мороженную (185 рублей за килограмм), на 2% – на колбасу, на 1,5% – на баранину.

Овощи, напротив, продолжают дешеветь, что связано с поступлением на рынок свежего урожая. Цены на картошку упали на 6%, на морковь – на 11%, на помидоры – на 6%, на огурцы – на 4%. Подорожал только лук – он стоит 34,6 рубля за килограмм, что на 3% больше, чем неделей ранее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

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