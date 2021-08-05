За полтора месяца до выборов цены на продукты перестали расти

В последние две недели рост цен на социально значимые продукты в магазинах Свердловской области прекратился, хотя с декабря 2020 года этот рост происходил постоянно. Сейчас некоторые товары показывают значительную отрицательную динамику.

По данным еженедельного мониторинга Свердловскстата, за последние две недели продукты на Среднем Урале либо дешевеют, либо продаются по старым ценам. При этом более полугода до этого и овощи, и крупы, и мясо только дорожали. Однако в последнее время к ценам было приковано пристальное внимание областных властей. О росте цен на овощи высказывался губернатор Евгений Куйвашев, с рейдом по магазинам выходили депутаты от «Единой России». Как результат, за полтора месяца до выборов в заксобрание Свердловской области и Госдуму рост цен прекратился.

В частности, морковь, о которой в последние месяцы не говорил только ленивый, подешевела за последние семь дней на 13,5% – до 83,94 рублей за килограмм. Цена на огурцы опустилась на 11% – до 66,5 рублей, на помидоры – на 9%, до 88,9 рублей. Немного в цене подросли лук (на 1,3%), капуста (почти на 5%) и курица (на 1,63%). Цены на остальные товары не менялись, либо показывают отрицательную динамику в рамках 1-2%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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