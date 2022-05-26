Макароны – в полтора раза, картофель – почти на 80%: как выросли цены за год

Цены в магазинах продолжают расти – даже те, кто не привык заглядывать в чеки, отмечают, что капуста и картошка стоят непривычно дорого, а мясо очень дорого, выросли в цене даже макароны. «Новый День» решил уточнить размер инфляции, закупив тот же продуктовый набор, что и в мае прошлого года.

По официальным данным, за год продукты в Свердловской области подорожали на 14,4% – это данные Свердловскстата к апрелю, майская инфляция еще не посчитана. Официальная статистика охватывает широкий набор продуктов: из нескольких магазинов нескольких торговых марок. Но реальные люди покупают не усредненную продуктовую корзину, а конкретные товары в привычных точках. В нашем случае все продукты покупались в мае, на одну семью, в «Пятерочке», «Ленте» и «Самокате». В итоге стоимость этой «продуктовой корзины» в среднем выросла на 27%.

В нашу продуктовую корзину попали мясо и рыба, овощи и фрукты, макароны и рис, творог и детский творожок, кисломолочные напитки, минеральная вода и кофе. Самый серьезный рост цен показали картофель и яблоки – 76% и 65% соответственно. Скорее всего, их могла бы опередить капуста, которая сейчас продается по 50-80 рублей за килограмм, но прошлогодних майских чеков на нее не нашлось. Почти в полтора раза подорожали макароны, которые делают в соседней Челябинской области, и заметно выросли в цене бананы. Мясо и рыба на этом фоне подорожали меньше: окунь на 43%, курица на 14%, а фарш стал единственным продуктом, который в цене сбавил, хоть и незначительно. Но все остальное выросло: и молочные продукты, и даже минеральная вода «Обуховская».

Как изменилась стоимость продуктов за год

Добавим, год назад рост цен на продукты уже вызывал возмущение людей, примечательно, что и тогда овощи дорожали сильнее, чем мясо. В частности, резко подорожала морковь. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил это уральским климатом. Незадолго до выборов рост цен остановился.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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