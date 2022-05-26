Черная икра, крабы, кролики – что подешевело, а что подорожало после санкций

В России существенно подорожали многие продукты, в том числе детское питание. Однако цены на некоторые товары не только не поднялись, но даже немного опустились – в основном, это касается деликатесов. «Новый День» сравнил, сколько стоили крабы, кролики, икра и другие элитные продукты два года и год назад, и сколько они стоят теперь.

Больше всего в цене поднялась икра – и черная, и красная, причем дорожать этот деликатес стал задолго до санкций. 100 граммов осетровой икры в магазинах Екатеринбурга стоят сейчас около 5300-5500 рублей. В октябре 2020 года за такую же баночку просили 3900-4000 рублей.

Красная икра также дорожает – сейчас 500 граммов стоят в среднем 3200-3800 рублей (зависит от рыбы и размера икринок). Два года назад цены варьировались от 2500 до 3000 рублей за полкило. И это несмотря на то, что в сезон – прошлой осенью – было добыто рекордное количество этого продукта. Впрочем, цены на него могут несколько снизиться, если ЕС введет новый пакет санкций в отношении России и запретит импорт икры в Европу, о чем сообщалось ранее.

Пока дорожают одни деликатесы, другие, напротив, становятся дешевле. Так, снизились цены на морской гребешок на створке. Если в 2020 году за полкило просили 950 рублей, то в 2021-м цена опустилась до 690 рублей, а в 2022-м – до 650 рублей.

Впрочем, филе морского гребешка стало несколько дороже – цена выросла от 1100 рублей за 500 г в 2021 году до 1400 рублей в 2022-м.

Чуть дешевле стало и мясо краба – за два года цена за полкило продукта снизилась с 1490 рублей до 1350 рублей.

Сильно выросли в цене заморские овощи-фрукты. Например, авокадо сорта Хасс подорожало примерно на 30% с прошлой весны – с 90 до 119 рублей.

Несколько выросло в цене и самое диетическое мясо: фермерская крольчатина, стоившая в 2021-м еще 500 рублей за килограмм (тушка целая или разделанная на кусочки), теперь продается по 600 руб./кг.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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