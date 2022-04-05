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Вторник, 5 апреля 2022, 15:27 мск

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Икра, водка, уголь, удобрения: что войдет в новый пакет санкций ЕС против России

Стали известны подробности нового, пятого по счету пакета антироссийских санкций, который обсудят представители стран – членов Евросоюза. Так, Еврокомиссия сегодня, 5 апреля, предложит запретить импорт российского угля, а также закрыть морские и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.

Кроме того, по данным издания, ЕК инициирует запрет на поставки электрического и машиностроительного оборудования в Россию и ограничение на импорт калийной соли из России. Также планируется расширить санкционный список, добавив в него новых российских бизнесменов и членов их семей.

Как отмечает газета, для введения таких санкций необходимо согласие всех 27 членов ЕС.

В свою очередь Reuters, ссылаясь на источник, сообщает о планах ЕС запретить импорт российского цемента, древесины, каучука и химикатов, а также икры и водки.

Кроме того, ограничения могут быть введены в отношении экспорта в Россию полупроводников и оборудования, в том числе, предназначенного для добычи СПГ. Также Евросоюз намерен внести в «черный» список новых предпринимателей, силовиков и политиков, добавляет агентство. Помимо этого, ЕС собирается запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT.

Как отмечает Bloomberg, Евросоюз на данном этапе не планирует введение санкций против российских нефти и газа в связи с разногласиями по этому вопросу между странами – членами ЕС: против энергетического эмбарго в отношении РФ выступают Германия и Венгрия.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что в новый пакет санкций ЕС против России войдут ограничения на лизинг самолетов, на поставки авиатоплива, изделий из стали и предметов роскоши.

В МИД Франции сегодня заявили, что новые санкции ЕС против России могут быть приняты в среду, 6 апреля. На этот день в Брюсселе намечена встреча послов стран Евросоюза.

В ЕС активнее заговорили о необходимости усиления санкций против России после опубликования фото и видео из украинского города Буча с лежащими на дороге погибшими людьми. Украинские власти и их западные союзники считают, что эти материалы якобы свидетельствуют о преступлениях российской армии в отношении мирного населения. Минобороны России отвергло обвинения в причастности к гибели людей в Буче, назвав публикацию провокацией. Следственный комитет России выясняет обстоятельства появления видео. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о наличии доказательств, что кадры из Бучи – постановочные.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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