Евросоюз принял пятый антироссийский санкционный пакет

Совет Евросоюза принял решение о введении пятого пакета санкций против России из-за продолжающейся спецоперации на Украине. В него входят экономические и индивидуальные рестрикции. Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

Очередной санкционный пакет включает в себя запрет на поставки российского угля и других твердых ископаемых видов топлива, который вступит в силу с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет 8 млрд евро в год, отмечается сообщении.

Кроме того, Брюссель запретил российским судам заходить порты ЕС. Исключения касаются перевозок сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики.

Также ЕС ввел запрет на перевозки грузов по своей территории автотранспортными предприятиями из России и Белоруссии, исключая медицинские, фармацевтические, продовольственные товары, включая пшеницу. Ограничения не касаются перевозок в гуманитарных целях.

Под запрет попал экспорт в Россию топлива для реактивных двигателей, квантовых компьютеров, полупроводников, высокотехнологичной электроники, ПО, чувствительных машин, транспортного оборудования. ЕС также запрещает импорт из РФ древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя. «Согласованные запреты на экспорт и импорт составляют только 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно», – говорится в пресс-релизе.

Также замораживаются активы «четырех ключевых российских банков», их названия пока не обнародованы. Отмечается, что эти финансовые организации будут полностью отрезаны от рынков ЕС.

В новый санкционный пакет входит расширение запрета на продажу банкнот и ценных бумаг, номинированных в любой официальной валюте государств-членов ЕС, физическим и юридически лицам России и Белоруссии. Кроме того, расширен запрет на операции с криптовалютами.

Совет ЕС решил ввести санкции против компаний, продукция или технологии которых сыграли роль в проведении спецоперации на Украине. Брюссель также вводит персональные санкции против бизнесменов, силовиков, журналистов, а также против члены семей уже попавших под рестрикции лиц. Еврокомиссия в свою очередь сообщила, что санкции введены против 217 физических лиц и 18 организаций. Кроме того, в санкционный списки включены 179 представителей властей ДНР и ЛНР. Сейчас в антироссийских санкционных списках ЕС 1091 физлицо и 80 организаций.

Помимо этого, Еврокомиссия объявила о создании платформы для совместных закупок газа странами ЕС с целью снижения их зависимости от поставок из России.

В заявлении Еврокомиссии также отмечается, что Брюссель продолжит работу над новыми санкциями в отношении России, включая импорт нефти.

Брюссель, Наталья Петрова

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