СМИ: ЕС готовит ограничения на поставки авиатоплива и стали

Новые ограничения Евросоюза в отношении России коснутся поставок авиатоплива, изделий из стали и предметов роскоши, передает CNBC со ссылкой на знакомые с обсуждением источники.

Среди мер, предложенных для нового пакета санкций, также ограничения на лизинг самолетов. Но страны внутри союза пока не договорились по поводу санкций в отношении поставок российских энергоносителей. Источник подчеркнул, что ограничения все еще на стадии обсуждения и их перечень может измениться.

Обсуждения будут продолжаться вплоть до встреча послов стран ЕС, назначенной на 6 апреля.

Страны ЕС обсуждают возможность эмбарго на российские нефть и газ с самого начала военной операции России в Донбасских республиках. Ряд государства готов отказаться от энергоносителей из России. Но некоторые страны считают собственный ущерб от подобного решения куда большим, чем урон для России.

Призывы к ужесточению антироссийских санкций зазвучали активнее после опубликования видео и фотографий из украинского города Буча. На кадрах якобы видны мирные граждане убитые российскими военными. Минобороны РФ назвал публикацию провокацией, Следственный комитет России выясняет обстоятельства возникновения видео. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о наличии доказательств, что кадры из Бучи – постановочные.

Брюссель, Наталья Рязанова

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