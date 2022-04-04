ЕС в срочном порядке рассмотрит новые санкции против России

Евросоюз в срочном порядке обсудит новые санкции против России, которых требуют, в частности, Франция и Германия, в связи с событиями в украинском городе Буча. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, обвинив российские вооруженные силы в «зверствах» над мирным населением Бучи. Ранее Минобороны РФ отвергло обвинения в убийстве мирных жителей.

Боррель также заявил, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине. Ответственность Москвы «вытекает из положений международного права», – подчеркнул он (цитата по РИА «Новости»).

В воскресенье, 3 апреля, украинские СМИ и власти, а позже и западная пресса распространили фотографии и видео, снятые в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Как заявили представители Киева, эти материалы якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в отношении мирного населения.

В Минобороны РФ назвали видеосъемку из Бучи очередной провокацией киевского режима. В ведомстве отметили, что российские военные ушли из Бучи еще 30 марта, а свидетельства преступлений в городе появились на четвертый день, когда в город прибыли украинские силовики. В Минобороны обратили внимание на то, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных, но не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи очередной фейковой атакой Киева после того, как оттуда вышли российские военнослужащие. Об этом он заявил на встрече с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Как отметил министр, «российские ВС полностью вышли 30 марта, 31 марта мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке», а через несколько дней была «устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители». По его словам, сейчас эту постановку пытаются использовать в антироссийских целях. «Мы затребовали срочное проведение совета безопасности по этому вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международной безопасности», – добавил Лавров.

Следственный комитет России начал расследование украинской провокации, которая вызвала новую волну обвинений в адрес России. Ряд стран уже пригрозил Москве новыми санкциями.

Москва, Наталья Петрова

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