Лондон отказал в созыве СБ ООН по Буче. МИД РФ готовит новый запрос

Великобритания не согласилась на созыв Совбеза ООН по ситуации в украинском городе Буча. Россия замерена снова запросить заседание для обсуждения провокации против российских военных.

Напомним, Россия запросила заседание СБ ООН на 4 апреля в связи с неподтвержденными обвинениями Украины в жестокости к мирным гражданам. Москва намеревалась «вывести зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на «чистую воду».

«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче», – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

Она отметила, что Москва не откажется от своего права и снова потребует разбирательства по Буче. «Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», – добавила Захарова.

Следственный комитет уже начал расследование украинской провокации, которая вызвала новую волну осуждения в адрес России. Минобороны РФ опровергло обвинения в убийстве мирных жителей и отметило, что российские военные ушли из Бучи еще 30 марта. Ряд стран уже пригрозил России новыми санкциями.

Москва, Наталья Рязанова

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