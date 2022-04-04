Следственный комитет России расследует провокацию в украинской Буче

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать провокацию со стороны Киева в городе Буче. Главное следственное управление СКР проанализируют распространенную Минобороны Украины информацию об убийстве мирных жителей.

«По имеющимся сведениям, в целях дискредитации российских военнослужащих Министерство обороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в городе Буче Киевской области, как доказательство массового уничтожения мирных жителей», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Бастрыкин поручил следователям «принять исчерпывающие меры к разоблачению всех причастных к этому лиц», а также дать процессуальную оценку их действиям по ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

Накануне украинские СМИ и власти, а позже и западная пресса распространили фотографии и видео, снятые в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших людей. Как заявили представители Киева, эти материалы якобы свидетельствуют о преступлениях Вооруженных сил России в отношении мирного населения.

В Минобороны России отвергли обвинения украинской стороны, назвав опубликованные фото- и видеоматериалы очередной провокацией киевского режима. В министерстве сочли это «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ», как было в Мариуполе с роддомом. В Минобороны заявили, что свидетельства преступлений в Буче появились на четвертый день, когда в город прибыли украинские силовики.

Как отметили в российской оборонном ведомстве, за время нахождения Бучи под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве заявили, что все российские подразделения вышли из города еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды из города в северном направлении не перекрывались. При этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинской армией из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

В Минобороны РФ обратили внимание на то, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных, однако не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, отметили в министерстве.

Накануне Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча. Как отметил первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале, Москва будет «выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на «чистую воду».

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, смысл преступления киевского режима в Буче заключается в срыве мирных переговоров и эскалации насилия.

В Евросоюзе тем временем бездоказательно обвинили российскую армию в «зверствах» на основании обнародованной видеосъемки. А в Киеве потребовали от стран «большой семерки» немедленного введения «разрушительных санкций» в отношении России. Как заявил накануне глава Евросовета Шарль Мишель, Брюссель готовит новые санкции против России.

Москва, Наталья Петрова

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