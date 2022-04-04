В ФРГ раскрыли подробности нового пакета санкций ЕС против России

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек заявил, что новый, пятый по счету пакет санкций Евросоюза против России может коснуться финансового сектора и технологической продукции. Кроме того, по его словам, возможно, будет расширен персональный «черный» список. Об этом политик заявил в эфире телеканала ZDF.

Хабек подчеркнул, что новый санкционный пакет будет утвержден в короткие сроки. Он допустил, что страны ЕС придут к решению уже на текущей неделе. При этом политик исключил немедленное введение запрета на поставки из России энергоресурсов – нефти, газа и угля.

Накануне глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о подготовке ЕС новых санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь заявил, что западные страны в ближайшие дни примут новые антироссийские санкции, а президент РФ Владимир Путин и его сторонники «ощутят последствия» новых ограничений.

Газета Financial Times со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что представители стран Евросоюза намерены в среду, 6 апреля, обсудить вопрос введения новых санкций против России, передает «Интерфакс». По сведениям британского издания, санкции могут включать индивидуальные ограничения, запрет на использование российскими судами портов стран Евросоюза, экспортные ограничения, а также эмбарго на ввоз из России энергоресурсов.

Напомним, 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Страны Запада, пытаясь защитить киевский режим, ввели масштабные санкции против России. Ограничения касаются высших должностных лиц РФ, ряда отраслей экономики, а также финансовых операций с российскими банками.

Москва, Наталья Петрова

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