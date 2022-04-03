Глава Европейского совета объявил о подготовке новых санкций против России

Евросоюз приступил к подготовке новых санкций против России. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Дальнейшие санкции ЕС и поддержка (Украины) – в пути», – цитирует «Интерфакс» заявление еврочиновника в социальных сетях, которые заблокированы в РФ.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Западные страны, пытаясь защитить киевский режим, ввели санкции против России. Ограничения касаются высших должностных лиц РФ, ряда отраслей экономики, а также финансовых операций с российскими банками.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»