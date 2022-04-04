Япония и Франция пригрозили России санкциями за ситуацию в Буче

Япония и Франция осудили Россию за действия, приписанные ей видеороликом из украинской Бучи. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что следствием могут стать новые антироссийские санкции.

«Япония решительно осуждает и порицает действия, представляющие проблему с гуманитарной точки зрения и являющиеся нарушением международного права», – цитирует главу японского правительства телеканал NHK.

Фумио Кисида отметил, что виновная в происшествии сторона заслуживает строгих санкций. По его мнению, виновная сторона – Россия.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова оказать Украине помощь в расследовании случая в Буче. Он также заявил о готовности усилить санкции в отношении России, в частности, расширить ограничения на российские поставки угля и нефти, пишет Le Figaro.

Напомним, украинские СМИ и власти распространили фотографии и видео из города Буча Киевской области. В кадре видны тела погибших в гражданской одежде. Сообщения быстро растиражировала западная пресса. Киев заявил, что российские военные убили мирных граждан.

В Минобороны России опровергли обвинения, заявив, что российские силы ушли из Бучи 30 марта, и ни один местный житель не пострадал от их действий. Кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Следственный комитет России расследует данную провокацию со стороны Киева.

Токио, Наталья Рязанова

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