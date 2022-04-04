Небензя назвал провокацию в Буче постановкой

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в понедельник, 4 апреля, заявил, что Россия представит Совбез ООН доказательства, подтверждающие, что заявления Запада по Буче являются ложью, – сообщает РИА Новости.

«Нет никаких сомнений, что провокация в Буче является видео постановкой, – заявил Небензя на пресс-конференции и добавил, что «российские военные никогда не нападали на гражданское население».

Российский постпред также сказал: «У нас есть фактические свидетельства, которые подтверждают это. Мы намерены представить их Совету безопасности как можно скорее, чтобы международное сообщество не было введено в заблуждение ложным сюжетом Киева и его западных спонсоров».

По его словам, 4 апреля киевский режим с активной поддержкой западных спонсоров начал распространять в западных СМИ фейки о предполагаемых зверствах ВС РФ в Буче.

«С самого начала было ясно, что это еще одна постановочная провокация, нацеленная на дискредитацию ВС РФ и оказание политического давления на Россию», – скзал Василий Небензя.

Напомним, что ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших.

Небензя также прокомментировал отказ Лондона организовать заседание СБ ООН по украинской Буче, назвав «беспрецедентным и невообразимым».

Российский дипломат заявил: «То, что случилось вчера и сегодня, – это беспрецедентно, невероятно, невообразимо – то, что нам отказали во встрече Совета Безопасности ООН, которую мы запросили у британского председательства».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»