В ЕС обсудят возможность нефтяного эмбарго против России

Эмбарго на закупки нефти в России не войдет в пятый санкционный пакет Евросоюза, однако главы МИД ЕС снова обсудят этот вопрос 11 апреля. Об этом сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Этот вопрос не находится в пакете санкций, который обсуждается сегодня, – только уголь. Но этот вопрос будет обсуждаться в понедельник министрами иностранных дел», – цитирует политика «РИА Новости».

По словам Борреля, пятый пакет санкций будет утвержден сегодня, 7 апреля, или завтра.

Ранее сообщалось, что дипломаты Евросоюза не смогли утвердить новый антироссийский санкционный пакет, предложенный Еврокомиссией, из-за технических вопросов о запрете на импорт угля. По данным Рейтер, необходимо определиться, коснется ли запрет на уголь на действующие контракты. В ходе обсуждения в среду представители ЕС высказали опасения по этому поводу.

Тем временем министр финансов Франции Брюно Ле Мэр высказал мнение, что Евросоюзу понадобиться несколько недель на обсуждение запрета на поставки российской нефти. Он рассчитывает, что эта дискуссия приведет к согласованному на уровне ЕС решению по этому вопросу. Париж готов отказаться от российской нефти, нужно убедить в этом другие страны ЕС, отметил министр, передает «Прайм».

Брюссель, Наталья Петрова

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