Рост до 70%: родители шокированы ценами на детское питание

Цены на детское питание в Свердловской области не перестают удивлять родителей – некоторые позиции за год подорожали более чем на 70%. «Новый День» взял прошлогодние чеки и сравнил, сколько эти же позиции стоят в тех же магазинах сейчас.

Больше всего выросла цена на пюре Hipp – баночку «Мое первое пюре» брокколи в прошлом году можно было купить в «Самокате» за 59 рублей, теперь – за 102 рубля. В этом же магазине в августе «Фрутоняню» с брокколи можно было купить за 39 рублей, сейчас она стоит 56 рублей, рост на 43%. Практически так же выросла цена на творог «Наша Маша – яблоко-банан» в «Сбермаркете» с доставкой из «Ашана» – 29,99 в августе 2021-го и 42,99 сегодня. Пюре «Гербер кролик» в «Детском мире» продавалось за 109,15 рубля, стало – за 160,9 руб.

Упаковку яблочного пюре «Сады Придонья» из 18 штук в ноябре на «Вайлдберриз» можно было заказать за 227 рублей, сейчас она стоит 300 рублей, и продавец сообщает, что это цена со скидкой 20%, а заплатить придется на 32% больше. Почти на 35% за год подорожал биолакт «Наша Маша» без сахара, а творог этой же марки – на 24%, оба товара покупались в «Самокате». В «Сбермаркете» сладкий биолакт «Наша Маша» прибавил почти 19%. Пюре «Агуша моя первая ложка» из цветной капусты подорожало с 45 до 49 рублей. По словам родителей, помимо того, что детское питание и творожки подорожали сами по себе, сложнее стало находить товары с хорошими скидками.

Интересно, что официальная статистика фиксирует снижение цен на детское питание. По последним опубликованным данным Свердловскстата, за неделю фруктовые консервы для детского питания подешевели на 0,17%, овощные – на 2%, а мясные – на 5%.

О том, что цены на детское питание вырастут, говорилось еще до обострения ситуации на Украине: крупнейший игрок на рынке – АО «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») – еще в январе уведомило торговые сети о повышении цен в среднем на 15,5%, эксперты предполагали, что цены на другие бренды синхронно вырастут. А после 24 февраля стоимость всех товаров пошла вверх, особенно – товаров для детей. Родители жаловались, что практически в два раза подорожали смеси для аллергиков, подгузники не только выросли в цене, в какой-то период их просто не было на прилавках из-за слишком активных перекупщиков и опасений родителей, что известные бренды уйдут.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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