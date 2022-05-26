Предприятия общепита пожаловались на резкий рост цен на продукты и упаковку

Сегодня Ассоциация рестораторов и кулинаров Свердловской области попросила у областных властей помощи в связи с резко возросшими ценами на продукты питания, а также на упаковку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от имени организации к областным властям обратился ее вице-президент Олег Пономарев на заседании в резиденции губернатора, посвященном Дню российского предпринимателя.

«Рост цен на продукты составил 20-30%, на упаковку и одноразовую посуду – 50-70%», – сообщил он и подчеркнул, что это мешает предприятиям общепита в том числе выполнять контракты по школьному питанию. Также он попросил: «Снимите с нас маски! За два года гости отвыкли от наших улыбок, хотя мы уже научились улыбаться глазами».

Первый зам губернатора Алексей Шмыков начал с ответа на второй вопрос, пояснив, что пока маски рекомендованы на федеральном уровне. Что касается цен на продукты, заявил он, то тема очень актуальная и требует скорейшего решения, так как рост цен заметили все, и необходимо до начала нового учебного года принять меры.

Добавим, бизнес-омбудсмен Елена Артюх заверила участников встречи, что все вопросы, поставленные на ежегодном заседании в честь Дня предпринимателя, самым тщательным образом рассматриваются губернатором Евгением Куйвашевым. Она привела два примера. Год назад на аналогичном собрании автоперевозчики, осуществляющие международные перевозки, попросили о налоговых льготах, а предприниматели, выкупающие недвижимость у муниципалитетов, – о рассрочке платежей на 10 лет. Оба вопроса были решены.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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