Сахар, соль и лук за год подорожали в полтора раза

Свердловскстат обнародовал данные о росте цен за год. Сильнее всего подорожали соль, сахар и лук – в июне этого года они стоят практически в полтора раза больше, чем в прошлом году. Также очень сильно выросли цены на говядину: плюс 22 %, причем мясо только за последние полгода стало дороже на 18 %. Молоко за год прибавило в цене почти 23 %, почти так же поменялись ценники на гречку, яблоки, капусту, муку, хлеб. Черный чай подорожал практически на 28 %. Рис стал дороже на треть.

Единственный продукт, цена на который за год упала – это морковь, стоимость которой в прошлом году пугала покупателей. Ранее «Новый День» проверял, как изменилась стоимость товаров, закупив тот же набор, что и год назад. Наша «продуктовая корзина» прибавила 27 %. Самый серьезный рост цен показали картофель и яблоки, сильно подорожали макароны, бананы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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