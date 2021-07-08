Пост губернатора не помог: овощи продолжают дорожать

В Свердловской области продолжают дорожать овощи. В июне морковь стала дороже на 57%, картофель – на 45%. И в первую неделю июля тенденция продолжается – дороже на 2% стали морковь и капуста.

По данным Свердловскстата, в июне картофель в среднем стоил 71,26 рубля за килограмм, морковь – 92,74 рубля, капуста – 35,94 рубля, лук – 33,39 рубля. По сравнению с маем цены на некоторые овощи выросли на 45-57%, – говорится в отчете за июнь. В первую неделю июля рост цен продолжился.

«Капуста белокочанная стоит 36,68 рубля за килограмм – это дороже на 2,06%. Морковь подорожала на 2,52% и стоит 95,08 рубля», – говорится в еженедельном мониторинге цен.

Напомним, ранее на рост цен обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он объяснил небывалую стоимость картошки и моркови суровым уральским климатом, который не позволяет добиваться хорошего урожая. В ответ жители региона возмутились: климат всегда был такой, а вот морковь по 189 рублей за килограмм появилась лишь этой весной. Куйвашев поручил увеличить посев овощей, но при этом не написал ни слова о реальном влиянии на текущие цены.

Как ранее писал «Новый День», рост цен на овощи начался еще в конце 2020 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 08.07.21

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