Цена на морковь впервые за несколько месяцев начала снижаться

В Свердловской области за последнюю неделю цены на овощи наконец-то немного снизились – на 1-10%. Килограмм моркови, которая еще неделю назад стоила больше 100 рублей, сейчас стоит в среднем 97.

По данным мониторинга Свердловскстата, за минувшую неделю морковь подешевела на 3,5%, помидоры – на 4%, лук – менее чем на 1%, картофель – на 10%. До этого несколько месяцев подряд морковь и картофель в основном дорожали, как и другие овощи. Возможно, тренд меняется, поскольку на рынок начал поступать урожай этого года.

Хотя ждать сильного снижения цен не приходится. Как ранее писал «Новый День», существует вероятность, что из-за засухи урожай будет плохим.

Напомним, вчера инспекцию магазинов проводили местные депутаты. Во время рейда депутат заксо, Владимир Смирнов, учредитель ТК «Омега» (доход за 2019 год – 72 млн 408 тысяч 831 рубль, женат, трое несовершеннолетних детей), сказал, что его семья в месяц тратит на еду в среднем 15-20 тысяч рублей. Как предприниматель Смирнов заметил рост цен, но как для потребителя он для него не критичен. Что же касается малообеспеченных семей, то они в Орджоникидзевском районе, по его наблюдениям, зачастую рассчитывают на продукты с собственных огородов. Летом многих из них даже не застать в городе. «У нас привычка есть еще с 90-х годов: когда открываешь погреб, смотришь туда: есть картошка – значит, еще до дна кризиса далеко», – сказал Смирнов. Он также выразил уверенность, что когда вырастет уральский картофель, цена на него упадет до 8-10 рублей за 1 кг.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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