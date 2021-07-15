Свердловскстат: стоимость моркови перевалила за 100 рублей

Средняя стоимость моркови в Свердловской области за последнюю неделю выросла до 100,20 рублей. Это еще выше, чем неделей ранее, когда корнеплод стоил чуть менее 93 рублей. Рост цены составил более 5 %. Но сильнее всего подорожала капуста – на 8,62 %, килограмм стоит 39,84. Дороже стала водка, пшено и гречка, сахар, яйца, сыры, молоко, рыба. Также в цене выросли сметана, творог, конфеты, хлеб и чай.

Некоторые продукты в цене снизились – сильнее всего картофель (на 12 %) и яблоки (на 11 %). Незначительно, около 1-2 %, стали дешевле говядина, курица, масло, соль, вермишель и лук. Добавим, есть вероятность, что уральские овощи и фрукты нового урожая существенно вырастут в цене. Депутаты предложили ввести режим ЧС, заявив, что аграрии жалуются на неурожай и говорят, что буквально «нечего собирать».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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