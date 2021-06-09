Овощи дорожают быстрее мяса: с начала года картошка и морковь выросли в цене на 70%

В Свердловской области продолжают расти цены на продукты, причем в последние месяцы больше всего дорожают товары первой необходимости. За май картофель стал дороже на 18%, с начала года – на 69%, морковь выросла в цене на 11 и 74% соответственно.

Свердловскстат опубликовал свежие данные о росте цен на продукты в мае 2021 года. Мясо с начала года подорожало на 5-6%, курица – на 15%. А вот овощи бьют все рекорды.

По данным статистики, килограмм картофеля сегодня стоит в среднем 45,77 рубля – это на 18% больше, чем в апреле и – внимание! – на 69% больше, чем в декабре 2020 года. С мая прошлого года рост составил 54%. Килограмм моркови в магазинах продают по 55,72 рубля в среднем (+11% к апрелю, +74% с начала года). Капуста белокочанная стоит 34,45 рубля (+30% к апрелю, +67% с начала года). Это можно было бы назвать сезонным удорожанием, но по сравнению с маем 2020 года овощи в цене тоже выросли – на 17-55%.

Как сообщают екатеринбуржцы, реальные цены в магазинах еще выше, чем те, что указаны в статистике.

«Свеклы в магазине не было недели две. Привезли партию – по 99 рублей за килограмм. Моркови тоже не было какое-то время, привезли по 80 рублей за килограмм. На рынке на Заводской морковь вообще по 98 рублей, картошка – по 60 рублей», – рассказали жители Верх-Исетского района.

Напомним, рост цен в магазинах Свердловской области начался еще в конце 2020 года. Сначала дорожали курица и яйца, сахар и гречка, затем молочные продукты, потом – детское питание. Ощутимый рост цен на самые простые овощи начался с весны.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.06.21

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