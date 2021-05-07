На Среднем Урале подорожали огурцы и подешевела водка

С 26 апреля по 4 мая в Свердловской области повысились цены на некоторые продукты питания, особенно на овощи.

По данным Свердловскстата, максимальный рост цен – на 17,69% – зафиксирован на свежие огурцы. Их средняя цена составляет 156,56 рублей за 1 кг. На 5,34% дороже стал свежая белокочанная капуста – 28,01 рублей за 1 кг. На 4,84% подорожал картофель – 40,48 рублей, на 2,42% – морковь (51,30 рублей). А вот свежие помидоры за неделю стали немного дешевле – 157,83 рубля за килограмм (98,51% от цены 26 апреля).

Совсем не изменились цены на говядину (405,31 рублей) и баранину (537,14 рублей), на доли процента дороже стали вареные и полукопченые колбасы (428,21 и 563,24 рубля соответственно).

Почти прежними остались цены на молочную продукцию: молоко пастеризованное – 51,55 рублей за литр (100,39% к 26 апреля), на доли процента дешевле стали сметана (230,65 рублей за 1 кг) и творог (369,88 рублей за 1 кг).

Некоторые продукты стали дешевле на 1-2,5%, например, печенье (184,44 рубля за 1 кг, или 97,64% от прежнего показателя), чай черный байховый (895,04 рубля за 1 кг, 98,10% к предыдущей неделе), мука пшеничная (45,62 рубля или 98,30%), водка (610,31 рублей за литр или 98,93%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.05.21

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