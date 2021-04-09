Цены на овощи начали расти, капуста подорожала на 8%

В свердловских магазинах фиксируют рост цен на овощи, который обычно происходит весной. Килограмм картошки стоит уже 37 рублей, лука – 31, моркови – 47,5 рублей. Сильнее всего подорожала капуста – на 8%. Сейчас она стоит 24,4 рубля за килограмм.

По данным Свердловскстата, значительный рост цен на овощи произошел на минувшей неделе. Картошка стала дороже на 2,3%, лук – на 1,5%, морковь – на 5,5%. Также не останавливается подорожание гречки: килограмм стоит уже 109,7 рубля (рост 2,6% за неделю), сливочное масло – 650,7 рубля за килограмм (+1,9%), сметану – 236,5 рубля (+1,5%), яйца – 76 рублей (+1,5%).

В среднем в Свердловской области цены на продукты с декабря 2020 года выросли на 2,3%, на непродовольственные товары – на 1,88%, на услуги – на 2,6%.

Ранее «Новый День» писал, что в начале марта мониторинг Свердловскстата выявил рост цен на говядину, курицу, свинину, масло, молоко, сыр и так далее. Затем подорожали детские мясные, овощные и ягодные пюре. Представители торговых сетей при этом говорят, что производители регулярно направляют им уведомления о повышении цен. Магазины, в свою очередь, стараются сдерживать рост. Но бесконечно это продолжаться не будет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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