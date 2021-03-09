Премьер Мишустин обязал ведомства следить за ценами на профильные товары

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, закрепляющее за конкретными федеральными ведомствами обязанность отслеживать изменение цен на определенные товары. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, за Минсельхозом закрепили продукты питания и табачные изделия, за Росалкогольрегулированием – спиртные и алкоголесодержащие напитки. Минпромторгу поручено контролировать цены на технику, мебель, компьютеры и телефоны, Минздрав будет следить за стоимостью лекарств, медицинских изделий, медицинских и оздоровительных услуг.

Минэнерго будет контролировать цены на бензин и дизтоплив, Минцифры – стоимостью услуг связи, Минстрой – услуг ЖКХ. Минтранс займется мониторингом цен на всех видах транспорта, Минпросвещения – цен на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование. На Минобрнауки возложили обязанность контролировать цены на обучение в вузах. Ростуризм займется стоимостью проживания в гостиницах внутри России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.03.21

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