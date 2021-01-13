Сахар стал лидером по росту цен на продукты питания в России

За год сахар в России подорожал на 64,54%. Цены на подсолнечное масло выросли на 25,91%, сообщает Росстат. В связи с ростом цен появилась необходимость ввода регулирования цен. 16 декабря между производителями и ритейлерами были подписаны соглашения, в соответствии с которыми до 1 апреля 2021 года оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр, розничная – 46 и 110 рублей соответственно.

Плодоовощная продукция за год подорожала на 17,4%, хотя в 2019 году цены на нее снизились на 2,1%. В минувшем году двузначный рост цен отмечен на крупы – 20,12%, яйца – 15,14%, макаронные изделия – 12,08%. Также выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Они подорожали на 7,32%. В целом цены на продукты питания выросли на 7,21%, при том, что рост цен в 2019 году на эту группу товаров составил 2,75%.

Росстат также сообщил, что а 0,7% снизились цены на пшено и свежемороженые кальмары, на шоколад – на 0,3%, на рисовую крупу, соль, пиво иностранного производства – на 0,2%.

Как писал «Новый День», президент РФ Владимир Путин 17 декабря на пресс-конференции заявил о недопустимости роста цен на товары первой необходимости, в частности, хлеб и макароны, в условиях высокого урожая зерновых в РФ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.01.21

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