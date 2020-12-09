«При чем здесь пандемия?» Путин устроил взбучку правительству РФ за рост цен на продукты

Сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства РФ обратил внимание на существенный рост цен на продовольствие. Глава государства подчеркнул, такую ситуацию объяснить «пандемией» не получится, и призвал не допустить ситуацию, когда у населения будет не хватать денег на продовольствие.

«…Рост на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. При чём здесь пандемия? Сахарный песок – министр сельского хозяйства сейчас докладывал – внутреннего производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 1,5 процента? Слава Богу, здесь, как мне докладывают, стабилизация происходит определённая. А подсолнечное масло – 23,8 процента, и продолжает расти; мука – 12,9 выросла, макаронные изделия – 10,5; хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3 процента – это-то почему?» – взмутился Путин, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.

Как считает президент, объяснение кроется в динамике цен на мировых рынках и попытке подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности. «Послушайте, мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае по этим позициям, известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит», – сказал глава государства.

«Я уже упоминал сейчас на предыдущей нашей встрече с правительством про советские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить», – констатировал Путин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.12.20

Власти Москвы подтвердили утечку данных о пациентах с covid-19. / «Нужны меры, от которых человек содрогнется»: Госдума решила ввести наказание за оборот «веселящего газа». / Ушел из жизни болевший Covid-19 актер Александр Самойлов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»