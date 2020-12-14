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Понедельник, 14 декабря 2020, 14:41 мск

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Торговые сети завышают цены на рыбу в два раза

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) заявила о том, что наценки торговых сетей на рыбу зачастую составляют 100% к отпускной стоимости. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на такое поведение торговых гигантов смотрит сквозь пальцы.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, еще в ноябре ассоциация проинформировала о несообразных «наледях» на розничные цены, которые генерируются розничными сетями и оптовыми посредниками. «Мы указали на то, что для горбуши, для кеты, для нерки, для красной икры объем торговой наценки сопоставим с размером отпускной цены», – цитирует Зверева «Интерфакс».

По оценкам ассоциации, отпускная цена горбуши составляет 200 рублей за килограмм и наценка 200 рублей, отпускная цена на нерку 420 рублей за килограмм, наценка 450 рублей, указал президент ВАРПЭ. С этими цифрами согласились министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава Росрыболовства Илья Шестаков, присутствовавшие на заседании межведомственного штаба по проведению путины.

«И тогда уже было подготовлено обращение в ФАС. С нашей точки зрения, Федеральная антимонопольная служба сквозь пальцы смотрит на систему ценообразования в сетевых гигантах», – заявил Зверев. Он надеется, что проблема ценообразования будет решена после того, как на завышение стоимости продуктов питания обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

9 декабря Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства обратил внимание на значительный рост цен на основные продукты питания – сахар, подсолнечное масло, муку, хлеб и другие продукты. Глава государства подчеркнул, что такую ситуацию объяснить «пандемией» не получится. Он потребовал от правительства в течение недели принять меры для сдерживания роста цен на продовольствие, назвав «сказками» высказывания членов кабмина о работе над ценами с экспортерами и производителями.

Москва, Зоя Осколкова

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