Кабмин РФ задумал заморозить цены на сахар и подсолнечное масло

Цены на сахар и подсолнечное масло могут заморозить на три месяца – с 1 января до 1 апреля. На такой мере по сдерживанию роста стоимости продуктов настаивают профильные министерства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, которые участвуют в совещаниях Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития и ФАС по стабилизации цен. Ранее сообщалось, что кабмин рассматривает возможность введения ограничений по стоимости сахара и подсолнечного масла.

По данным собеседников издания, закупочную цену на подсолнечное масло предполагается установить на уровне 95 рублей за литр, розничную – на уровне 110 рублей. За килограмм сахара-песка от производителя и на прилавке предлагается установить цену в 36 и 45 рублей соответственно.

Отмечается, что новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями. Ожидается, что в понедельник, 14 декабря, стороны проведут еще одну серию совещаний, после чего предложения направят в кабинет министров на оценку.

Как отметил один из источников, «стороны, по сути, обсуждают государственное регулирование цен». Он назвал основным риском фиксацию стоимости продукции на том уровне, который не выгоден производителям. «В таком случае они могут приостановить поставки товаров в торговые сети», – сказал собеседник газеты, отметив, что это чревато возникновением дефицита сахара и подсолнечного масла. В этой ситуации важно, с одной стороны, не дать производителям постоянно поднимать цены в попытке компенсировать будущие возможные потери, а с другой – «не зажать» производителей, подчеркнул источник.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что цены на сахар и подсолнечное масло существенно выросли в этом году из-за поставщиков, которые подняли закупочные цены на них более чем вдвое.

Как сообщал «Новый День», 9 декабря президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства обратил внимание на значительный рост цен на основные продукты питания – сахар, подсолнечное масло, муку, хлеб и другие продукты. Глава государства подчеркнул, что такую ситуацию объяснить «пандемией» не получится. Он потребовал от правительства в течение недели принять меры для сдерживания роста цен на продовольствие, назвав «сказками» высказывания членов кабмина о работе над ценами с экспортерами и производителями.

После совещания у Путина министров подверг критике глава правительства Михаил Мишустин. По словам премьера, чиновники недооценили риски и пустили ситуацию с ценами на самотек. Он велел вице-премьерам и профильным министрам подготовить меры по стабилизации цен.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.12.20

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