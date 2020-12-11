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Пятница, 11 декабря 2020, 10:01 мск

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В России хотят ограничить цены на сахар и подсолнечное масло

Российское правительство рассматривает возможность введения ограничений по стоимости сахара и подсолнечного масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника на рынке. «Дана рекомендация придерживаться определенного уровня цен. Например, сахар в опте не должен стоить дороже 36 рублей за килограмм, в рознице – 45 рублей за килограмм, подсолнечное масло – 110 рублей за килограмм», – сообщил один источник.

По его словам, рекомендацию озвучили на совещании представителей агропромышленного комплекса с вице-премьером Андреем Белоусовым. Ранее президент России Владимир Путин потребовал не допустить ситуаций, когда гражданам не хватает денег на продукты.

Москва, Иван Гридин

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