В России хотят ограничить цены на сахар и подсолнечное масло

Российское правительство рассматривает возможность введения ограничений по стоимости сахара и подсолнечного масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника на рынке. «Дана рекомендация придерживаться определенного уровня цен. Например, сахар в опте не должен стоить дороже 36 рублей за килограмм, в рознице – 45 рублей за килограмм, подсолнечное масло – 110 рублей за килограмм», – сообщил один источник.

По его словам, рекомендацию озвучили на совещании представителей агропромышленного комплекса с вице-премьером Андреем Белоусовым. Ранее президент России Владимир Путин потребовал не допустить ситуаций, когда гражданам не хватает денег на продукты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.12.20

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