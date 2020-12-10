Мишустин устроил разнос кабмину из-за роста цен на продукты

Глава правительства Михаил Мишустин после вчерашней критики президентом РФ Владимиром Путиным ситуации с ростом цен на продукты устроил разнос правительству. По словам премьера, чиновники недооценили риски и пустили ситуацию с ценами на самотек.

Мишустин на заседании кабмина напомнил, что рост цен на ряд продуктов обсуждался 9 декабря на совещании у Владимира Путина, отметив, что «в условиях снижения доходов подобное просто недопустимо».

Глава правительства обрушился с критикой на министров за то, что они еще осенью не уделили достаточного внимания ситуации с подорожанием продуктов. «Еще осенью мы видели эту тенденцию, обращали на это внимание. Но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая увеличение объемов экспорта этих товаров, динамику мировых цен на эти продукты, рост курса валют и сокращение производства ряда товарных позиций», – заявил Мишустин, подчеркнув, что «сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть», – обратился премьер к чиновникам и обвинил их в недооценке рисков и пуске ситуации на самотек.

«Хочу каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности. В обязанностях министерства сельского хозяйства – мониторинг цен, которые устанавливают сельхозпроизводители на свои товары, субсидии, пошлины, квоты на вывоз, мониторинг объемов посева, производства, поставок на внутренний рынок, и, конечно, на экспорт», – сказал глава кабмина. Мишустин констатировал, что работа министерств и их руководителей дает сбой, который «необходимо устранить». «Тем более мы видим, что дефицита продуктов сейчас действительно нет. Их производится достаточно, чтобы обеспечить наших потребителей», – добавил он.

Руководитель правительства поручил Минсельхозу провести переговоры с производителями, подключив к этой работе Федеральную антимонопольную службу и Федеральную налоговую службу. Налоговикам поручено еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать о ней на совещании по понедельникам.

Помимо этого, главам Минсельхоза, Минэкономразвития, Минпрома поручено проконтролировать ситуацию с ценами на продукты в рознице, проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями и подготовить предложения по дополнительным мерам «для стабилизации ситуации по основным товарным позициям», добавил премьер.

Мишустин при этом подчеркнул, что производители, торговые сети и экспортеры не должны «наживаться на людях в нынешней непростой ситуации».

Сегодня глава кабмина проведет отдельное совещание по сложившейся ситуации.

Как сообщал «Новый День», накануне президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства обратил внимание на существенный рост цен на продовольствие. Глава государства подчеркнул, что такую ситуацию объяснить «пандемией» не получится. Путин призвал не допустить ситуацию, когда у населения будет не хватать денег на продовольствие.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.12.20

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