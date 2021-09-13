«Полный швах»: свердловские аграрии завершают сбор урожая

В Свердловской области завершается уборка урожая. По информации Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, в этом году аграрии почти по всем пунктам собрали урожая меньше, чем в прошлом.

В 2021 сбор зерновых составил 378 тысяч тонн, в прошлом – 517 тысяч. Недобор и по количеству сена, сенажа и силоса. В 3 раз упал урожай свеклы: с 1075 тысяч тонн до 360.

«По ситуации сейчас полный швах, все очень плохо. Все зерновые культуры уже убрал: в три раза меньше, чем обычно; все кормовые культуры убрал: в два раза меньше, чем надо для проживания мне. Картофель еще копаю, но его точно будет меньше в два раза, чем в прошлом году», – комментирует «Новому Дню» ситуацию Александр Кожевников, гендиректор АО АПК «Белореченский».

По картофелю ситуация печальна по всей области: сейчас собрано 22 тысячи тонн картофеля, в 2020 году собрали почти в три раза больше – 59 тысяч. Правда, уборка еще идет.

Как сообщал «Новый День», еще в июле уральские аграрии забили тревогу. Из-за засушливого лета предприятия рисковали не выполнить плановые показатели. В этом случае они должны выплачивать штрафы. В ответ на просьбы аграриев Губернатор Евгений Куйвашев ввел режим ЧС. Он отменяет санкции в отношении производителей, не выполнивших плановые показатели.

При этом трудности у фермеров не заканчиваются: «Санкций государственных не будет. У меня только теперь перед магазинами обязательства, договора. Там не будет считаться, что ЧС, что они будут с нами делать, я пока не знаю», – говорит Александр Кожевников.

Директор ООО «Галкинское» Василий Мельниченко также в этом году понес убытки: в два раза меньше собрал овощей, в три раза – зерновых. А его соседи-фермеры и вовсе закрывают предприятия: «У нас в районе 64 дня не было дождей. Кормовая база сильно пострадала, потому что по сути травы не было, остается надеется на осенний укос. Хотя многие из моих коллег смотрят на то, чтобы ферму ликвидировать. Потому что уйти в зиму без кормов – страшно».

Хорошие новости тоже есть. Моркови собрали в этом году в два раза больше, чем в прошлом: 831 тонна против 426. Возможно, цены на этот овощ теперь будут меньше печалить свердловчан.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 13.09.21

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