На Урале введен режим ЧС из-за жары – гибнет урожай

В Свердловской области с сегодняшнего дня введен режим ЧС из-за засухи, об этом написал губернатор Евгений Куйвашев в своем инстаграме. «Жара на Урале не отступает. Сегодня я был в Белоярском районе, смотрел, что происходит с нашими полями. Фермеры говорят, что урожай гибнет», – написал он.

Режим чрезвычайной ситуации распространяется на 39 муниципальных образований Свердловской области: Алапаевское и Ирбитское муниципальные образования, Артемовский, Артинский, Асбестовский, Ачитский, Белоярский, Бисертский, Верхнесалдинский, Волчанский, Горноуральский, Каменский, Камышловский, Кушвинский, Невьянский, Новоуральский, Полевской, Пышминский, Режевской, Серовский, Сысертский, Тавдинский, Талицкий, Тугулымский, Туринский, Шалинский городские округа, Байкаловский, Нижнесергинский и Слободо-Туринский муниципальные районы, городские округа – Богданович, Верхняя Пышма, Верхотурский, Заречный, Краснотурьинск, Красноуфимск, Нижняя Салда, Первоуральск, Ревда, Сухой Лог.

«Министру сельского хозяйства Артему Бахтереву я поручил оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России, так как ущерб уже превышает 4 миллиарда рублей», – добавил глава региона.

Напомним, «Новый День» ранее писал, что уральские аграрии просят ввести режим ЧС из-за засухи. Председатель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Свердловской области Андрей Аникьев, который сам держит молочное хозяйство, со ссылкой на знакомых фермеров заявил об ожидаемом падении урожая в три раза. В его хозяйстве пока заготовлено только 20% кормов для скота. «Дай бог хотя бы 50% собрать, – рассказал он «Новому Дню». – На молочном производстве эта ситуация тоже скажется: если скот будет нечем кормить, его просто начнут забивать, и тогда Свердловская область по производству молока с 7-го место на 17-е уйдет».

Об этом же ранее также говорили депутаты заксобрания. «Реально же область без урожая. Некоторые даже выкапывать ничего не планируют. Нечего выкапывать, нечего собирать. Смысл выкапывать, если ничего не взошло», – заявлял Олег Исаков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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