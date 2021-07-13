Депутаты предлагают вводить режим ЧС: «область без урожая»

Депутаты заксо на сегодняшнем заседании раскритиковали деятельность областного министерства АПК и потребительского рынка. Объектом критики стали цены на продукты. Кроме того, по данным депутатов, сложные погодные условия этого года привели к тому, что с урожаем в этом году будет совсем плохо.

Сам министр Артем Бахтерев в своем докладе заявил, что сельское хозяйство в 2020 году выросло по многим направлениям, в частности, по мясному животноводству и производству молока. По итогам 2020 года, заявил он, Свердловская область обеспечила себя молоком и молочной продукцией – на 70%, мясом и мясопродуктами – на 58%, яйцом – на 102,5 %, картофелем – на 101%, овощами – на 44%.

Депутаты, заслушав его, заявили, что ситуация в отрасли гораздо сложнее, впору вводить режим ЧС. Причины – плохой урожай в этом году и высокие цены на продукты, в том числе местного производства. «Все мы видели морковку, которой размахивал наш губернатор. Я бы на его месте смазал ее скипидаром и вручил нашему доблестному министерству АПК», – заявил Вячеслав Вегнер. Евгений Зяблицев отметил, что свердловских продуктов в магазинах становится меньше, зато активно присутствуют челябинцы, притом их продукция часто дешевле. «Мы вложили 4 млрд рублей в поддержку наших производителей, а цены растут»,– возмутился он. Министр на это ответил, что механизмов влияния на торговлю у него нет.

Тогда депутат Олег Исаков спросил у министра, есть ли в отрасли признаки ЧС. «Реально же область без урожая. Говорят, нечего выкапывать, нечего собирать», – заявил он. Исаков также добавил, что когда-то в области была министр торговли Вера Соловьева, и цены как-то регулировались. «Не дай бог она была недовольна, все магазины тряслись, – вспомнил Исаков. – Так что опускать руки и говорить, что влиять на торговлю нельзя, наверно, неправильно».

Зампред профильного комитета Елена Трескова согласилась, что по поднятым депутатами вопросам должен состояться отдельный обстоятельный разговор. Председатель, Сергей Никонов, отметил, что в цене в большей степени растет продукция, которую Свердловская область никогда и не производила – например, сахар и растительное масло.

Как уже писал «Новый День», ранее на рост цен обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он объяснил небывалую стоимость картошки и моркови суровым уральским климатом, который не позволяет добиваться хорошего урожая. В ответ жители региона возмутились: климат всегда был такой, а вот морковь по 189 рублей за килограмм появилась лишь этой весной. Куйвашев поручил увеличить посев овощей, но при этом не написал ни слова о реальном влиянии на текущие цены.Как ранее писал «Новый День», рост цен на овощи начался еще в конце 2020 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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