Депутаты решили, сколько овощей и яиц нужно для безопасности области

В заксобрание внесен законопроект, закрепляющий индикаторы продовольственной безопасности Свердловской области.

Согласно проекту, Свердловской области надо полностью обеспечивать своих жителей яйцами и картофелем. А вот на полное обеспечение другими продуктами сельского хозяйства депутаты даже не надеются. Авторы законопроекта считают, что область должна производить не менее 60% потребляемого мяса, 70% – молока, и только 44% – овощей.

Как же писал «Новый День», на прошлой неделе в заксо выступил глава областного минАПК Артем Бахтерев, который назвал очень похожие цифры. По итогам 2020 года, заявил он, Свердловская область обеспечила себя молоком и молочной продукцией – на 70%, мясом и мясопродуктами – на 58%, яйцом – на 102,5 %, картофелем – на 101%, овощами – на 44%.

Между тем в этом году показатели могут значительно снизиться. Председатель областного Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Андрей Аникьев, который сам держит молочное хозяйство, оценивает ситуацию достаточно пессимистично. По его словам, некоторые знакомые ему фермеры говорят об ожидаемом падении урожая в три раза. В его хозяйстве пока заготовлено только 20% кормов для скота. «Дай бог хотя бы 50% собрать, – рассказал он «Новому Дню». – На молочном производстве эта ситуация тоже скажется: если скот будет нечем кормить, его просто начнут забивать, и тогда Свердловская область по производству молока с 7 место на 17-е уйдет». И он, и его коллеги считают, что в области необходимо объявлять ЧС.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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