«Дай бог 50% собрать»: свердловские аграрии просят власти объявить ЧС из-за засухи

Свердловские аграрии после июньской засухи и июльских дождей рискуют получить урожай намного меньше, чем в прошлом году. Для них это обернется катастрофой: субсидии от областного правительства они получают только в случае достижения плановых показателей, а на многих хозяйствах «висят» кредиты за приобретение сельхозтехники. То, что показатели не будут достигнуты, признают уже и в министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области. Аграриям может помочь ввести введение режима ЧС, отменяющее санкции в отношении производителей, но решения пока нет.

«Погодные условия в период проведения посевной кампании и в период роста, развития и формирования урожая сельскохозяйственных культур в Свердловской области в 2021 году были неблагоприятными, в связи с чем возможно снижение валового производства картофеля и овощей открытого грунта к планируемым значениям и среднемноголетним показателям», – сообщили в областном МинАПК в ответ на запрос «Нового Дня». Абсолютные цифры по прогнозируемому урожаю в министерстве назвать отказались.

Председатель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Свердловской области Андрей Аникьев, который сам держит молочное хозяйство, оценивает ситуацию драматичнее. По его словам, некоторые знакомые ему фермеры говорят об ожидаемом падении урожая в три раза. В его хозяйстве пока заготовлено только 20% кормов для скота. «Дай бог хотя бы 50% собрать, – рассказал он «Новому Дню». – На молочном производстве эта ситуация тоже скажется: если скот будет нечем кормить, его просто начнут забивать, и тогда Свердловская область по производству молока с 7 место на 17-е уйдет». И он, и его коллеги считают, что в области необходимо объявлять ЧС.

«Новый День» также пытался взять комментарий у председателя Союза овощеводов Свердловской области Виталия Дунина, но как раз во время звонка корреспондента агентства у него в хозяйстве находились представители МинАПК, которые приехали обсудить сложившуюся ситуацию.

Как уже писал «Новый День», проблему подняли во вторник, 13 июля, депутаты заксобрания. Когда к ним на заседание с докладом о господдержке сельского хозяйства пришел профильный министр Артем Бахтерев, депутат Олег Исаков спросил его, есть ли в области условия для объявления ЧС. «Реально же область без урожая. Некоторые даже выкапывать ничего не планируют. Нечего выкапывать, нечего собирать. Смысл выкапывать, если ничего не взошло», – заявил Исаков.

Добавим, что в соседних регионах, также пострадавших от неблагоприятных для урожая условий, тема введения ЧС уже обсуждается. 14 июля Курганский региональный Департамент АПК предложил ввести на территории региона ЧС по причине засухи. Рассмотреть эту инициативу должна комиссия Правительства региона по предупреждению и ликвидации ЧС. Об этом сообщила пресс-служба Курганского правительства.

Аналогичная ситуация и в Пермском крае. Вчера, 15 июля, губернатор Дмитрий Махонин на совещании с руководителями организаций агропромышленного комплекса Прикамья сказал, что в регионе будет введен режим чрезвычайной ситуации, связанной с засухой. Это даст возможность фермерам не платить штрафы за неисполнение показателей, вести аграриям диалог с банками о продлении сроков кредитных обязательств, мобилизовать работу с территориальными органами власти, сообщает пресс-служба правительства региона.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.21

30% офисных работников ссорятся с коллегами из-за кондиционеров. / В Екатеринбурге задержали женщину, которая из хулиганства сожгла бомжа. / «Уральские авиалинии» пополнили флот экологичным самолетом (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»