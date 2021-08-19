Агрометеорологи спрогнозировали падение урожая на треть

Агрометеорологи спрогнозировали, что урожайность овощных культур, зерновых и корнеплодов на Урале будет ниже на 20-30% из-за аномальной жары и засухи. Сильнее всего дефицит осадков ощущался на юге и востоке Свердловской области. Больше всего пострадали Камышлов, Каменск-Уральский, Туринская Слобода, Ирбит, Красноуфимск, Шамары. «Самый сухой летний период для Камышлова в истории наблюдений, например. Это очень редкое явление», – рассказала главный метеоролог Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее словам, жара повлияла и на качество урожая. «Несмотря на то, что лето у нас в этом году очень продолжительное, и сельскохозяйственные культуры развивались с опережением сроков на две недели и более, из-за засухи в мае и июне получилось, что они недостаточно насыщенные», – сказала она.

По ее словам, агрометеорологи говорят о негативной тенденции. «Урожайность овощных, зерновых, корнеплодов в этом году будет более низкой, чем в прошлом году и чем в среднем за последние годы – на 20-30%. Это пока прогноз», – добавила специалист.

Напомним, в июле в Свердловской области вводили режим ЧС из-за жары и засухи, а аграрии рассказывали «Новому Дню», что если удастся собрать 50% от урожая, это будет считаться успешным завершением сезона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.21

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