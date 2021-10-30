В covid-free зонах проверяют, как соблюдаются правила QR-кодов. Сотрудники говорят о больших штрафах

Covid-free места начали проверять в первый же день работы новых правил. Сотрудники некоторых заведений рассказывают о полицейских, которые приходят с определенным планом по количеству предписаний об устранении нарушений и смотрят, кто и как требует у посетителей QR-коды.

Проверка проходила в нескольких фитнес-центрах Екатеринбурга. «К нам пришел сотрудник администрации и полицейские, у них есть ключевые показатели эффективности на сегодня – нужно оформить 10 предписаний на клиентов организаций», – рассказал «Новому Дню» сотрудник одного из фитнес-центров.

Также информация о проверках появилась и в местных театрах. Как сообщил «Новому Дню» один из сотрудников «Коляда-Театра», сегодня обещают проверяющих, и все правила исполняются в полном объеме: у родителей на утренних сказках проверяли QR-коды.

В Свердловском драматическом театре сегодня тоже будет проверка. Как сообщает одна из сотрудниц, возможно, в театр даже придут подосланные зрители.

«Слышала, что возможно придет кто-то подставной, но ничего точно не скажу вам, – сказала «Новому Дню» работница театра. – Но если вдруг что, то штрафы большие».

Проверяющие ходили и по заведениям общепита. Сотрудник ресторана «Бургер Кинг» Павел Купцов очень расстроен данным фактом.

«Дорогая моя, у нас итак работа не мед, физически тяжелая, а тут еще и ваши журналисты пытаются подловить охрану на входе, ждем полицию и еще Бог знает кого, – сказал корреспонденту «Нового Дня» в сердцах Павел. – Слушай, ну выпустили указ, так ходи спокойно с кодом, нам и увольнением пригрозили, и штрафами до 100 тыщ на человека. Если вам верят, что QR ваш, так поблагодарите сотрудника, что он не сволочь. Ну будут у нас жесткие правила, что только по отпечатку пальца будут заходить, так ведь все равно не довольными останетесь».

Также о проверках соблюдения новых правил сообщил и местный оперштаб. Сегодня контролеры проверяют торговые центры. А с 25 октября сотрудниками контроля было проверено более 3,5 тысячи объектов на соблюдение эпидемических правил.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 30.10.21

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