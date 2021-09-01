«Если не тушить, до зимы будет гореть, а город будет задыхаться». Как волонтеры борются с огнем (ФОТО, ВИДЕО)

Жаркая и сухая погода этим летом, особенно в августе, привела к рекордному числу пожаров в Свердловской области. Регион продолжает удерживать лидерство по России: по последней информации Авиалесоохраны, в регионе сегодня действует 59 очагов на площади 7558 гектаров. На помощь госструктурам пришли волонтеры, вот уже две недели они спасают лес. Корреспондент РИА «Новый День» отправился на один из пожаров вместе с активистами.

Волонтеры тушат лесной пожар

Город

– По машинам, выдвигаемся – объявляет Антон, координатор. На площади возле оперного театра собралось человек 15, волонтеры. Проверяем инвентарь – очки, каски, противопожарные ранцы – и в путь.

Я в машине с активисткой Диной Хитровой. Тушит лес она с 2011 года, была под Астраханью, в Московской области. Этим летом 80 дней провела на Ладоге. Вернулась две недели назад. Переключилась на уральские пожары. Говорит: «Мы можем либо ждать, когда все сгорит, либо помогать».

На пожертвования волонтеры закупили не только экипировку, но и три коптера, их передали лесничим, чтобы проще было следить за пожарами.

Доезжаем до Северки. Здесь разделяемся: одна группа идет к горе Котел, другая – к поселку Сагра, где сегодня обнаружили новый очаг возгорания.

Лес

«Если сначала лесники говорили, что волонтеры мешаются под ногами, то теперь они нам сами звонят, говорят, приезжайте», – рассказывает по дороге координатор Антон. Неподалеку от Сагры встречаемся с лесниками и вместе едем на пожар. Дорога по лесу, словно по морю в шторм. «Нормально все, эта машина и не такое пройдет. Это же УАЗ. Если едет, значит, все хорошо», – ободряет водитель, преодолевая очередную яму.

Лесники останавливаются. До пожара метров двести. Начинают вспахивать землю на тракторе. Дина объясняет, что делают минерализованную полосу, чтобы закольцевать пожар. Минполоса – это по сути глубокая канава, барьер от распространения огня по земле.

Мы с лопатами идем за трактором и отбрасываем взрыхленный дерн, ломаем близстоящие деревьев, чтобы снизить вероятность перехода огня по кронам.

Упираемся в горящий лес. Лесничие не успели закольцевать огонь. Берем огнетушители-ранцы. Заливаем водой кромку пожара, чтобы замедлить его распространение. Лесники тем временем делают минполосы уже в другом месте.

По словам волонтеров, в 99% случаев пожар происходит по вине человека. Естественное возгорание может произойти только из-за сухой грозы, извержения вулкана, метеорита, поясняет Дина.

Заходим далеко, огонь справа, слева, спереди и сзади, идем по земле, покрытой сажей и пеплом, как снегом. Едкий запах гари. При сильном задымлении тяжело дышать, от дыма щиплет глаза. «Какой прекрасный, красивый лес, ещё бы не горел», – замечает кто-то из группы.

Через два часа работы волонтеры сообщают, что огонь почти закольцован, но сломался трактор. Теперь лесники орудуют лопатами, мы – огнетушителями. Ходим группами по двое, контролируем минполосу.

– Сегодня везет – нет ветра и нежарко. Но контролировать очаг нужно круглосуточно. Были случаи, когда мы на ночь уезжали в город, а утром пожар уже пересекал минполосу. Надеюсь, сегодня за ночь такого не произойдет, – говорит Дина.

Работаем до темноты. После перебрасываемся парой слов с лесниками и назад, в город. А завтра они снова в лес.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 01.09.21

Трансляцию выборов в Екатеринбурге смогут посмотреть максимум 600 человек. / Подробности ночного пожара: ребенок мог погибнуть из-за перегрева печи в бане (ФОТО). / Гостиница «Дели» практически всё: что осталось от знаменитого недостроя (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»