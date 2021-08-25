В Екатеринбурге из-за засухи заканчивается вода: город будет брать взаймы у челябинцев

В Екатеринбурге из-за жары и засухи возникла проблема с водой – имеющихся запасов не хватает для милионника. Водоемы заполнены чуть более чем наполовину. Поэтому было принято решение пополнять ресурсы из Нязепетровского водохранилища.

«По данным специалистов МУП «Водоканал», заполнение Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ сегодня составляет 61% и 56% соответственно. Такая гидрологическая обстановка сложилась в связи с аномально жарким температурным режимом и длительным отсутствием существенных осадков. Для того чтобы компенсировать недостающие объемы, Алексей Орлов поручил проработать вопрос запуска Нязепетровского гидроузла. Предполагается, что перекачка воды начнется уже 1 сентября», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Нязепетровский гидроузел – гидротехническое сооружение на реке Уфе, в Челябинской области. Екатеринбург питается от этого источника в случаях, когда собственных запасов не хватает. По состоянию на 2018 год, за последние 10 лет к этому прибегали дважды.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.08.21

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