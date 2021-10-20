Главный водоем Екатеринбурга высох – воду могут качать из Челябинска до весны

Главный питьевой водоем – Волчихинское водохранилище – высох больше чем наполовину. Шокирующие кадры сделали местные жители. Дно покрыто засохшей коркой земли. Однако в «Водоканале», который занимается обеспечением города, говорят, что ситуация предсказуемая. «Мы еще в августе говорили, что запас воды сокращается – дождей нет, сухая погода; что нужно начинать перекачку, и после согласования с администрацией города мы начали перекачку из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе городского предприятия.

Там уточнили, что в секунду в Волчихинское поступает 7 кубометров воды, но заполнено оно меньше, чем на 45%. «Перекачка ориентирована либо до февраля, либо до начала паводка весной, если не будет осадков. Безусловно, это дополнительные затраты, ресурсы, потому что у нас город достаточно далеко расположен от пригодных для водоподготовки объектов», – добавили в пресс-службе.

При этом там подчеркнули, что никаких ограничений по подаче воды горожанам не планируется. «Мы никак не корректируем потребление, люди могут потреблять в привычном, комфортном им режиме, но надо всегда помнить, что ресурсы конечны, и надо бережно относиться к ним», – отметили в «Водоканале».

Водохранилище высохло

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.10.21

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