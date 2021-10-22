«Каждый день вода уходит на метр-два». Главное водохранилище Екатеринбурга продолжает мелеть (ФОТО, ВИДЕО)

Главный питьевой водоем столицы Урала – Волчихинское водохранилище, откуда город берет воду, продолжает пересыхать. «Новый День» побывал на месте, пообщался со старожилами, и узнал, когда такое обмеление было на их памяти в последний раз.

Волчихинское водохранилище

Поселок Флюс находится рядом с Волчихинским водохранилищем. Десятки небольших домиков с пристроенными пирсами стоят на берегу. Только от пирсов до воды метров сто.

Местная жительница Ольга Батских рассказывает, что так мало воды здесь не было уже лет тридцать: «Иногда вода уходила на метр. А в прошлом году все аж метров на 10 обмелело. В этом году картина еще хуже. И каждый день еще уходит на полтора-два».

По словам женщины, до острова, который находится в центре водоема, сейчас можно пройти пешком: «Можно дойти до Коровьева острова, который посередине водохранилища. Он так называется, потому что туда раньше коровы ходили. Сейчас обмелело, можно пройти в сапогах», – рассказывает Ольга.

Несмотря на прошедший дождь, дно все равно покрыто засохшей коркой земли. А одинокие лодки стоят на земле грустно ожидают хозяев. «Я три дня назад уезжал, лодку оставил в воде. Сейчас приехал, не понимаю, что происходит, она уже на твердой земле, а до воды метров 10», – говорит местный житель Никита.

«Сейчас опасно плавать на моей резиновой лодке. Не пройти сейчас во многих местах, потому что меньше 50 сантиметров уровень воды, там камни, лодка порвется», – рассказывает Ольга.

После обмеления водоема на берегу обнаружились горы металлолома. Проводили субботник, убирали сами: вывезли несколько машин.

Высохло в этом году водохранилище больше чем наполовину. Как писал «Новый День», для заполнения Волчихинского «Водоканал» перекачивает воду из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. Перекачка будет продолжаться либо до февраля, либо до начала паводка весной, если не будет осадков.

При этом там подчеркнули, что никаких ограничений по подаче воды горожанам не планируется.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

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