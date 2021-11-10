На Урале мелеют питьевые водоемы. Ситуацию не исправят даже сильные снегопады (ФОТО, ВИДЕО)

Из-за сухого и жаркого лета обмелели уральские водоемы. В том числе питьевые Волчихинское и Макаровское водохранилища, откуда берет воду Екатеринбург и окрестные города. Причина – в засушливом и жарком лете и небогатой на дожди осени. Сейчас Волчихинское наполнено менее чем наполовину – как уточнили «Новому Дню» в Водоканале, на 49% от емкости, поэтому воду с 1 сентября перекачивают из челябинского Нязепетровского каскада.

Главный синоптик Уральского управления гидрометеорологии Галина Шепоренко рассказала «Новому Дню», что в ближайшей перспективе надежды на осадки нет. «Температуры переходят к минусам, осадки будут в виде снега, а реки и водоемы замерзнут, так что, я думаю, в течение зимы большого наполнения не произойдет. А весной все будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества осадков зимой», – рассказала собеседница агентства. Уточнив, что в Уральском управлении не дают долгосрочных прогнозов на зиму, будет она снежной или нет.

Но одних только снегопадов для пополнения водных запасов недостаточно. Об этом рассказал «Новому Дню» доктор технических наук, заслуженный эколог РФ, академик Российской экологической академии, академик международной Академии наук экологии, безопасности жизнедеятельности, профессор Александр Попов. «Сильные снегопады – не панацея. Снег, в зависимости от состояния атмосферы, не только тает. Наверняка вы видели, когда лежит кусок снега на солнце, он уменьшается, а под ним сухо – все летит в воздух. Это во-первых. А во-вторых, у нас достаточно большие площади водосбора, из-за лесных вырубок снеговое питание весной быстро убегает, не аккумулируется почвой. Лес сохранял бы воду, в лесу медленнее тает снег, проникая в грунтовые воды и подпитывая летом. Но поскольку этого нет, весной вода убегает, и водохранилища не успевают наполниться. А иногда воду сбрасывают в ожидании большого паводка – а он не настолько сильным оказывается», – пояснил собеседник агентства.

Впрочем, пока бить тревогу рано, подчеркивают ученые. Кандидат географических наук, гидролог, заведующий сектором РосНИИВХ Андрей Носаль объяснил «Новому Дню», что нынешняя ситуация, когда Екатеринбург качает воду из Нязепетровского водохранилища в Волчихинское, не свидетельствует о «жуткой нехватке» ресурсов. «Переброску надо организовывать именно сейчас, потому что по зиме это сложнее сделать, будут большие потери по транспортировке. Переброска планируется до февраля или марта. Надо еще напомнить, что в предыдущем году проводился ремонт на Ново-Мариинском водохранилище (оно является компенсационным для Волчихинского, – прим. ред.), так что оно не успело наполниться. Это просто дублирующая система, катастрофического ничего не наблюдается, по крайней мере, пока. И не должно быть, если все будет идти в прогнозируемых рамках», – отметил эксперт.

В екатеринбургском Водоканале, который занимается подачей питьевой воды населению, как и в администрации города, заявляют: ситуация не критическая. «Сейчас идет перекачка из Нязепетровского водохранилища. Дефицита воды нет и не предвидится», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе Водоканала ранее сообщали агентству, что в Волчихинское водохранилище поступает 7 кубометров воды в секунду. При этом также отметили, что ограничений не планируется. «Перекачка ориентирована либо до февраля, либо до начала паводка весной, если не будет осадков. Безусловно, это дополнительные затраты, ресурсы, потому что у нас город достаточно далеко расположен от пригодных для водоподготовки объектов, – отмечали там. – Мы никак не корректируем потребление, люди могут потреблять в привычном, комфортном им режиме, но надо всегда помнить, что ресурсы конечны, и надо бережно относиться к ним».

Волчихинское водохранилище обмелело

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.21

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