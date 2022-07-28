Из-за отсутствия осадков Екатеринбург осенью, возможно, начнет качать воду из Челябинска

Волчихинское водохранилище, которое обеспечивает весь Екатеринбург питьевой водой, к осени снова может обмелеть больше нормы. В таком случае город будет перекачивать ресурс из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области, как это было в прошлом году.

«Решение о перекачке воды принимается, когда уровень в водохранилище опускается ниже определенного значения. Пока необходимости в перекачке нет. Но тенденция негативная. Поэтому осенью перекачка может потребоваться», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В прошлом году Волчихинское водохранилище очень сильно обмелело к октябрю. Жители поселка Флюс, расположенного на берегу, рассказывали корреспонденту «Нового Дня», что такой засухи здесь еще не видели. «Водоканал» принял решение о перекачке воды из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области, что, естественно, требовало дополнительных затрат и ресурсов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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